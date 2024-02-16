Таможенники Хорезма пресекли попытку вывоза из страны старинного бронзового колокола

По данным Хорезмского областного таможенного управления, подозрения возникли у сотрудников пограничного таможенного контроля аэропорта при досмотре ручной клади гражданина, который направлялся в одну из стран дальнего зарубежья.
После того, как проверка на рентген-установке для досмотра багажа выявила подозрительный предмет, таможенники досмотрели содержимое ручной клади. Оказалось, гражданин незаконно пытался вывезти из страны старинный бронзовый колокол.
Художественная экспертиза установила, что колокол изготовлен во второй половине XIX века в одной из стран Европы. Сейчас раритет передан Государственному музею-заповеднику «Ичан-Кала».
Отметим, что в соответствии со статьей 8 закона «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 29 августа 1998 года культурные ценности, созданные пятьдесят лет назад и более, не подлежат вывозу за пределы республики.
Напомним, что недавно Таможенный комитет рассказал, какие монеты и культурные ценности можно свободно вывозить из страны.