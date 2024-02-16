МИНСК, 16 фев — Sputnik. Проведение контртеррористической операции в Лельчицком районе завершено, сообщили в районном исполнительном комитете.
Накануне районная газета «Светлае жыццё» сообщила, что по информации Управления КГБ по Гомельской области в районе введен режим «Контртеррористической операции».
Корреспонденту Sputnik в приемной райисполкома рассказали, что в Лельчицком районе проводятся учения. Работа идет плановая, никаких ограничений не вводилось.
Местные власти просили граждан сохранять спокойствие и при необходимости подчиняться требованиям силовиков. Таким образом, режим КТО в Лельчицком районе действовал только один день — в четверг, 15 февраля.
В белорусском законодательстве, касающемся борьбы с терроризмом, определен ряд терминов. Так, в законе дается определение, что контртеррористическая операция — специальные мероприятия по пресечению акта терроризма, минимизации его последствий, пресечению деятельности незаконного вооруженного формирования, проводимые в целях защиты интересов государства, обеспечения безопасности граждан и организаций, обезвреживания террористов.