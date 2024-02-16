Проведение контртеррористической операции в Лельчицком районе завершено

В белорусском законодательстве, касающемся борьбы с терроризмом, определен ряд терминов. Так, в законе дается определение, что контртеррористическая операция — специальные мероприятия по пресечению акта терроризма, минимизации его последствий, пресечению деятельности незаконного вооруженного формирования, проводимые в целях защиты интересов государства, обеспечения безопасности граждан и организаций, обезвреживания террористов.