В Приморье четырёх иностранцев будут судить за убийство и пособничество

Затем пассажиры заказали другой автомобиль, однако при попытке начать движение, водитель первоначально вызванной машины преградил им дорогу, одновременно позвав на место своего родственника и двух его знакомых. Вместе они начали бить двух мужчин-пассажиров. После того как нападавшие узнали, что очевидцы вызвали полицию, то сбежали с места преступления.