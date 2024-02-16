В Приморье четырёх иностранцев будут судить за убийство и пособничество

В Уссурийске четырёх иностранцев будут судить за убийство и пособничество, сообщает ИА PrimaMedia.
В мае 2023 года таксист подъехал к кафе в Уссурийске, где у него произошел конфликт с пассажирами из-за отсутствия детского кресла. Один из них повредил машину, за что стал фигурантом уголовного дела по статье «умышленное повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба».
Затем пассажиры заказали другой автомобиль, однако при попытке начать движение, водитель первоначально вызванной машины преградил им дорогу, одновременно позвав на место своего родственника и двух его знакомых. Вместе они начали бить двух мужчин-пассажиров. После того как нападавшие узнали, что очевидцы вызвали полицию, то сбежали с места преступления.
От полученных травм один из потерпевших скончался, здоровью второго мужчины причинен вред. Ранее всех четверых заключили под стражу. Уголовное дело за убийство группой лиц по предварительному сговору направят в суд.