Екатерина Мизулина пожаловалась на угрозы челябинским школам

Кроме того, Екатерина Мизулина борется с блогерами, контент которых считает предосудительными. Недавно она заявила, что обратится в Следственный комитет из-за девушки, публикующей в соцсетях видео со своим маленьким ребенком. Такие кадры Екатерина Мизулина назвала детской порнографией.