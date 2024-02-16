Екатерина Мизулина пожаловалась на угрозы челябинским школам

Дочь сенатора Елены Мизулиной, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пожаловалась на каналы в мессенджере Telegram, содержащие угрозы Челябинским школам.
— Челябинск: инфо о каналах с угрозами школам направили в правоохранительные органы, — написала Екатерина Мизулина в собственном telegram-канале.
В чем именно заключаются угрозы, она не уточнила.
В соседней Курганской области недавно рассказали о фейковых telegram-каналах, созданных от имени подростков. Неизвестные публиковали фото оружия, взятые из открытых источников, и писали о якобы готовящихся нападениях на школы.
Екатерина Мизулина в последнее время практически в ежедневном режиме отчитывается о жалобах в правоохранительные органы на каналы, угрожающие школьникам в разных городах России.
Кроме того, Екатерина Мизулина борется с блогерами, контент которых считает предосудительными. Недавно она заявила, что обратится в Следственный комитет из-за девушки, публикующей в соцсетях видео со своим маленьким ребенком. Такие кадры Екатерина Мизулина назвала детской порнографией.