Под Уфой на птицефабрике слесаря затянуло в транспортер сбора яиц: мужчина погиб

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в апреле 2023 года слесарь подрядной организации в одном из цехов фабрики ремонтировал ленточный транспортер сбора яиц, который был переведен с автоматического в ручное управление. Не завершив работы, мужчина отлучился. В это время обвиняемая запустила аппарат в автоматическом режиме и покинула помещение.