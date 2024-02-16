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Под Уфой на птицефабрике слесаря затянуло в транспортер сбора яиц: мужчина погиб

Прокуратура Уфимского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении оператора АО «Птицефабрика “Башкирская” по статье “причинение смерти по неосторожности”.
Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в апреле 2023 года слесарь подрядной организации в одном из цехов фабрики ремонтировал ленточный транспортер сбора яиц, который был переведен с автоматического в ручное управление. Не завершив работы, мужчина отлучился. В это время обвиняемая запустила аппарат в автоматическом режиме и покинула помещение.

В итоге сотрудника затянуло в механизм, от полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

Обвиняемая частично признала свою вину. Уголовное дело направлено в Уфимский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура