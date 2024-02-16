«Предложили скорую»: пропавшего родственника блогера Топлеса последний раз видели в барбершопе

В Новосибирске пропавшему Анатолию Евтушенко стало плохо в барбершопе.
В Новосибирске родственника блогера Яна Топлеса (на фото справа) Анатолия Евтушенко (на фото слева) в последний раз видели в барбершопе «Контора» на улице Советской. Об этом сообщил блогер. Мужчина пропал 9 февраля.
В парикмахерской рассказали, что Анатолий их частый клиент, однако сотрудники сразу заметили неладное, мужчине стало плохо во время cтрижки.
«У него были странные реакции, было видно, что ему плохо. Мы ему предлагали скорую помощь, но он отказывался, а потом ушел в неизвестном направлении. Вместо карты для оплаты он протягивал таблетки», — отметили в барбершопе.
Сотрудники показали камеры видеонаблюдения полицейским, которые сейчас ищут мужчину вместе с волонтерами в 30-градусный мороз.
Напомним, пропавший Анатолий Евтушенко — брат Екатерины Адаричевой, жены популярного российского видеоблогера Яна Лапоткова с аудиторией в 6,6 миллионов.
«Его уже неделю нет, в Новосибирске −30 градусов», — добавил блогер Ян Топлес в своих соцсетях.