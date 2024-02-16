Пожар в самострое Анапы уничтожил 28 квартир

«За полную утрату имущества жителям квартир выплатят по 100 тысяч рублей. За частичную утрату имущества выплатят по 50 тысяч рублей. Выплаты будут произведены после оформления заключения МВК и подачи заявлений собственников», — сообщили в пресс-службе администрации города.