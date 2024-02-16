Пожар в самострое Анапы уничтожил 28 квартир. Еще в 41 квартире зафиксировали частичную потерю имущества.
«За полную утрату имущества жителям квартир выплатят по 100 тысяч рублей. За частичную утрату имущества выплатят по 50 тысяч рублей. Выплаты будут произведены после оформления заключения МВК и подачи заявлений собственников», — сообщили в пресс-службе администрации города.
Уточняется, что всем жителям дома единоразово выплатят по 10 тысяч рублей.
На данный момент в поврежденном доме проводят работы по строительной и технической экспертизе.