Магнитогорца отправили в колонию за призывы к расправе над властями

Как сообщает «Интерфакс», уголовное дело рассматривал Ленинский районный суд Магнитогорска, а расследованием занимались сотрудники следственных органов УФСБ по Челябинской области.
Магнитогорец оказался на скамье подсудимых из-за публичных призывов к экстремизму. По версии следствия, он руководил пабликом в соцсети, где и размещал публикации, в том числе с призывами к расправе над представителями органов власти.
В результате суд признал его виновным и приговорили к году лишения свободы, который проведет в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина не сможет два года быть администратором интернет-сообществ и ресурсов.