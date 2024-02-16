Никто не верит, что ее больше нет: знакомые семьи, потерявшей дочь при пожаре в Комсомольске, рассказали детали трагедии

14 февраля стало роковым днем для семьи из Комсомольска. Ночной пожар отобрал жизнь 11-летней девочки, которая не успела выбраться из горящего дома. Новость о случившемся стала потрясением для всех, кто знаком с семьей. Близкие и друзья сейчас делают все, чтобы помочь погорельцам пережить эту страшную трагедию. Ведь у них осталась еще одна дочь, которой как никогда нужна поддержка. На ее глазах огонь забрал самого близкого ей человека — старшую сестренку.
НЕСКОЛЬКО МЕТРОВ…
Глава семейства проснулся посреди ночи от едкого запах дыма. Мужчина понял — случилась беда. Двухэтажный дом из бруса охватил пожар. С каждой секундой ощущалось, как нарастает жар от огня. Не теряя времени, мужчина разбудил жену и двух дочек, которые спали на втором этаже. Все вместе они ринулись к окну, которое стало для них единственным путем для спасения.
Семья спасалась из горящего дома через окно ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
— Отец пытался вывести всех через окно. Они все шли рядышком, но в итоге старшая дочь до окна так и не дошла. То ли вдохнула дым, то ли упала, — рассказывает Кристина, близкая знакомая семьи.
Пожар был настолько сильным, что вернуться в дом за девочкой отец уже не смог. Стены здания не выдержали нагрузки и рухнули вниз.
ПОД СГОРЕВШИМИ РУИНАМИ
По данным МЧС, сообщение о пожаре на улице Энергетической поступило в районе двух часов ночи. К прибытию спасателей здание площадью 80 квадратных метров было полностью в огне. В доме находился газовый баллон, который разгерметизировался и еще сильней усугубил пожар.
Глава семьи предупредил спасателей, что в доме осталась его 11-летняя дочь. Несмотря на все старания пожарных, спасти ребенка не удалось. Тело девочки нашли гораздо позже во время разборки тлеющих руин.
При осмотре места пожара специалисты предположили, что возгорание могло случиться из-за проблем с электричеством. Эту версию подтвердила и знакомая семьи.
— Пожар начался из-за скачка напряжения в сети. От этого загорелся счетчик в предбаннике, а уже оттуда огонь распространился по всему дому, — говорит Кристина.
БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕТ
Эта трагедия тронула сердца многих. Не только друзья, но и незнакомые люди пытаются помочь семье, в одночасье потерявшей ребенка и единственное жилье.
— Откликнулось очень много людей. Мы уже собрали одежду и школьные принадлежности для младшей девочки. Для взрослых несут сертификаты в магазины одежды и даже техники. Остается открытым вопрос с жильем. Соцзащита пока не нашла квартиру. Был вариант на Водонасосной, но ребенок учится в 3-й школе, это очень далеко.
Семья пока не понимает, где им жить дальше. Даже если найдется квартира, то у них не осталось ни мебели, ни вещей, ни документов. Вообще ничего. Поэтому сейчас им нужна помощь. Знакомые семьи организовали сбор средств, чтобы хоть как-то поддержать их. Ведь впереди еще похороны, оплатить которые семье пока нечем. К тому же младшей девочке нужна помощь психолога. Все это сейчас просто непосильно для ее родителей.
Желающие оказать помощь семье, могут сделать перевод по номеру +7 999 083 91 85 (Кристина Александровна Ф.).
«КП» — Хабаровск" выражает соболезнования родным и близким погибшей девочки.