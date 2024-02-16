Никто не верит, что ее больше нет: знакомые семьи, потерявшей дочь при пожаре в Комсомольске, рассказали детали трагедии

Семья пока не понимает, где им жить дальше. Даже если найдется квартира, то у них не осталось ни мебели, ни вещей, ни документов. Вообще ничего. Поэтому сейчас им нужна помощь. Знакомые семьи организовали сбор средств, чтобы хоть как-то поддержать их. Ведь впереди еще похороны, оплатить которые семье пока нечем. К тому же младшей девочке нужна помощь психолога. Все это сейчас просто непосильно для ее родителей.