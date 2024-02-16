Житель Новосибирской области облил горючей жидкость и поджег 21-летнюю возлюбленную

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Суд установил, что в апреле 2023 года ночью подсудимый и его сожительница расписали алкоголь. Между ними произошла ссора, в ходе которой он решил убить ее путем сожжения заживо. Мужчина облил потерпевшую горючей жидкостью и поджог.
Женщина получила многочисленные ожоги лица, шеи, грудной клетки, верхних конечностей, общей площадью до 29%, осложнившиеся развитием ожоговой болезни, что создает угрозу для жизни человека.
Потерпевшая выжила благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строго режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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