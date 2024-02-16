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В Каракалпакстане педагог ударила по лицу воспитанницу школы-интерната. Ситуацию взяла под контроль детский омбудсман. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Турткульском районе Каракалпакстана воспитательница школы-интерната ударила по лицу 11-летнюю девочку. Правоохранительные органы проводят проверку, а детский омбудсман взяла под контроль произошедший инцидент, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Ранее в сети распространилось видео, на котором воспитательница сначала ругает, а потом дает пощечину 11-летней девочке, после чего девочка ложится в кровать.

По информации пресс-службы детского омбудсмана Сурайё Рахмоновой, инцидент, произошедший в школе-интернате № 5 в Турткульском районе Каракалпакстана, сняла на видео другая воспитательница интерната.

Детский омбудсман взяла под контроль случившееся и заявила, что такие действия не могут быть оправданы.

«Дети, обучающиеся в школах-интернатах, нуждаются в большем внимании и заботе со стороны своих педагогов. Ничто не может оправдать то, что люди, которым поручена эта задача, относятся к ребенку таким неподобающим образом», — заявила Сурайё Рахмонова.

Омбудсман также подчеркнула, что лица, совершившие подобные действия, должны в обязательном порядке привлекаться к ответственности в рамках закона.

ОВД Турткульского района проводит доследственную проверку по факту происшествия.