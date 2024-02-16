В Каракалпакстане педагог ударила по лицу воспитанницу школы-интерната. Ситуацию взяла под контроль детский омбудсман. Видео

«Дети, обучающиеся в школах-интернатах, нуждаются в большем внимании и заботе со стороны своих педагогов. Ничто не может оправдать то, что люди, которым поручена эта задача, относятся к ребенку таким неподобающим образом», — заявила Сурайё Рахмонова.