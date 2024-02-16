В Каракалпакстане педагог ударила по лицу воспитанницу школы-интерната. Ситуацию взяла под контроль детский омбудсман. Видео

Ранее в сети распространилось видео, на котором воспитательница сначала ругает, а потом дает пощечину 11-летней девочке, после чего девочка ложится в кровать.
По информации пресс-службы детского омбудсмана Сурайё Рахмоновой, инцидент, произошедший в школе-интернате № 5 в Турткульском районе Каракалпакстана, сняла на видео другая воспитательница интерната.
Детский омбудсман взяла под контроль случившееся и заявила, что такие действия не могут быть оправданы.
«Дети, обучающиеся в школах-интернатах, нуждаются в большем внимании и заботе со стороны своих педагогов. Ничто не может оправдать то, что люди, которым поручена эта задача, относятся к ребенку таким неподобающим образом», — заявила Сурайё Рахмонова.
Омбудсман также подчеркнула, что лица, совершившие подобные действия, должны в обязательном порядке привлекаться к ответственности в рамках закона.
ОВД Турткульского района проводит доследственную проверку по факту происшествия.