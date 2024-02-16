Пассажир распылил перцовый баллончик в лицо водителю автобуса № 41 в Самаре

Во вторник, 13 февраля, в Самаре произошел конфликт между водителем автобуса № 41 и пассажиром, в результате которого самарец распылил водителю в лицо перцовый баллончик. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Все произошло около станции метро «Победа». ЧП прокомментировал перевозчик «Самара Авто Газ». По словам водителя, пассажир вел себя грубо и агрессивно. Мужчина сделал ему замечание, а потом и вовсе остановил автобус.
— Водитель решил вывести пассажира. В ответ на это он брызнул водителю в лицо из перцового баллончика и скрылся. Работники скорой помощи диагностировали ожог роговицы и доставили мужчину в больницу, — рассказали в компании.
Пассажиры вынуждены были пересесть в другой автобус. На данный момент личность скрывшегося мужчины не установили.