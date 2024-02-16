«Звонок из полиции», «Помощь следствию» и «похищение» родственника: как мошенники обманывают воронежцев

Казалось бы, уже столько сказано, показано и написано в СМИ о дистанционном мошенничестве. Вроде бы известны и схемы обмана, и кодовые слова, и расхожие сценарии. Но нет, каждый день стабильно несколько жителей Воронежской области лишаются своих сбережений или попадают в кредитную кабалу. Бывают и совершенно «черные» дни, когда люди теряют по несколько миллионов. Можно ли остановить эту мошенническую машину или все бесполезно? В городском управлении МВД уверены, что можно. Но для этого необходимо объединить усилия всех структур для максимального информирования жителей региона. Именно так, несколько лет назад полицейские справились с эпидемией фальшивомонетничества, захлестнувшей Воронеж.