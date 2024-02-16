«Звонок из полиции», «Помощь следствию» и «похищение» родственника: как мошенники обманывают воронежцев

Казалось бы, уже столько сказано, показано и написано в СМИ о дистанционном мошенничестве. Вроде бы известны и схемы обмана, и кодовые слова, и расхожие сценарии. Но нет, каждый день стабильно несколько жителей Воронежской области лишаются своих сбережений или попадают в кредитную кабалу. Бывают и совершенно «черные» дни, когда люди теряют по несколько миллионов. Можно ли остановить эту мошенническую машину или все бесполезно? В городском управлении МВД уверены, что можно. Но для этого необходимо объединить усилия всех структур для максимального информирования жителей региона. Именно так, несколько лет назад полицейские справились с эпидемией фальшивомонетничества, захлестнувшей Воронеж.
«РОДСТВЕННИК В БЕДЕ».
Заблуждением будет считать, что на уловки мошенников попадаются только пенсионеры. Среди потерпевших есть и молодые люди, говорят в полиции. Это сотрудники банков, социальных служб, педагоги, врачи…
Конечно, самыми уязвимыми являются старики. Они доверчивы, легко поддаются эмоциональному воздействию, одиноки и рады любому общению. Этим и пользуются преступники. Для обмана пенсионеров мошенники используют легенды о попавших в ДТП родственниках, которым срочно нужны деньги. Такие звонки, как правило, поступают на стационарные телефоны. За наличными, которые «надо передать родственнику» приходят курьеры. Это могут быть как сообщники аферистов, так добросовестные сотрудники службы доставки, не предполагающие, что участвуют в совершении преступления.
— В дистанционных мошенничествах задействованы целые колл-центры, которые находятся в основном на территории Украины, — говорит Сергей Гнеднев, начальник управления МВД по Воронежу. — Сначала звонит один человек. Потом другой. Представляются разными должностными лицами. Потерпевшему не дают времени опомниться. Это изначально стрессовая информация. Человека выводят из обычного состояния, и дальше он просто понимает, что случилась беда, и нужно выручить своего родственника. Потерпевшие в этой ситуации насколько они видны в заблуждение, что не задают никаких вопросов. Например, даже не интересуются, как зовут родственника. А ведь мошенники часто даже не знают этого.
К сожалению, добраться до удаленных колл-центров воронежским полицейским пока трудно. В руки правосудия попадают курьеры, которые приходят за деньгами. Если это курьер службы доставки, который не в курсе обмана, то ему уголовная ответственность не грозит, он в уголовном деле проходит свидетелем. Совсем другое дело с людьми, которые заведомо нанимаются на работу к мошенникам через интернет или мессенджеры. Они знают, на что идут. Более того — предоставляют своим «работодателям» видео, в котором дают согласие на участие в преступных схемах, демонстрируют свои паспорт и место проживания.
«ЗВОНОК ОТ НАЧАЛЬНИКА».
Для людей среднего возраста, пользующихся интернетом и мессенджерами, действуют другие каналы обмана. Им рассылают вредоносные ссылки на «выгодные предложения», пишут от имени начальника с просьбой дать денег в долг, звонят от имени полицейского с использованием мессенджера или заманивают на фишинговые сайты для получения доступа к реквизитам карт.
— Многие говорят, что банковский сектор в сговоре с мошенниками. Это далеко не так. Просто принципы банковской системы нацелены на извлечение прибыли, — добавляет Андрей Жилин, заместитель начальника отдела уголовного розыска городского УМВД. — Мы понимаем, что коммерческая составляющая приводит именно к таким последствиям. Проверка кандидата проводится с помощью автоматизированной системы. Изучив базы данных, компьютер подтверждает выдачу кредита, либо отклоняет заявку. И мошенники хорошо понимают, как это работает, какой набор фраз необходимо дать, какие документы подготовить, и какие цели обозначить нашим потерпевшим для получения кредита.
Например, сейчас популярен обман с видеороликом в режиме WhatsApp. Потерпевшему поступает звонок через мессенджер, где он видит человека в форме с погонами в служебном кабинете. Тот говорит, что необходимо выполнить его указания, иначе человеку грозит уголовная ответственность. Как тут не растеряться и не поверить?! На самом деле это целое театрализованное представление.
— Мошенники, они хорошие актеры. У них зарплата зависит от того, сколько человек они обманывают, — говорит Андрей Жилин.
ФАЛЬШИВЫЙ САЙТ.
Или вот еще уловка с фишинговым сайтом. Например, человек раньше где-то приобретал товар, или слышал что-то о нем. Он набирает в поисковой строке название и видит ссылку. А сайт на самом деле — двойник и создан мошенниками. Как только человек попадает в него и вводит реквизиты для оплаты, мошенники получают доступ к карте и похищают деньги.
— В последнее время участились случаи поступления сообщений работникам организаций от, якобы, их руководителей, — говорят в полиции. — В телеграмме создают поддельную страницу, скажем, от имени директора. Пишут с нее, что к вам есть вопросы от сотрудников ФСБ, они с вами свяжутся. Впоследствии звонят уже другие люди и убеждают сотрудничать, сообщая свои персональные данные или оформляя кредит.
Мошенники также оперативно реагируют на новостную повестку, создавая схемы на злобу дня. Недавно полицейские столкнулись с новым видом обмана, зашифрованным под похищение человека.
— Звонят человеку, представляясь сотрудниками полиции. Сообщают, что вами интересуются преступники, вам нужно срочно спрятаться. Собирайте вещи, набор продуктов, выбросите сим-карту и купите новую, номер которой не сообщайте никому, кроме нас. Потом дают адрес, куда надо с вещами прийти жертве. После того, как человек «исчезает», звонят его родственникам с требованием выкупа, иначе грозятся, что те никогда не увидят похищенного. Такой случай у нас недавно был. Пожилой мужчина закрылся в квартире и не открывал дверь полиции. Убедить его выйти смог только сын после долгих уговоров.
ШАНТАЖ.
Или еще одна «новинка» — легенда о финансировании ВСУ. Мошенники звонят потерпевшему от имени полиции и сообщают, что с его счета списываются деньги на финансирование ВСУ и человеку грозит уголовное наказание. Потом убеждают сотрудничать и выполнять определенные действия под четким указанием. Могут заставить поджечь чужую машину, взорвать фейерверк, а здании банка или поджечь банкомат. Потерпевшие при этом послушны, ведь они уверены, что вершат правосудие.
МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ПОТЕРЯННЫЕ ДЕНЬГИ ИЛИ ИМУЩЕСТВО?
Обманутые мошенниками люди порой лишаются не только всех своих накоплений, оформляют огромные кредиты, но и остаются без жилья. Можно ли вернуть себе потерянные деньги или недвижимость?
— Есть такое понятие как «ничтожность сделки». Любая сделка по отчуждению имущества это договор. Если он заключен под понуждением, то должен быть аннулирован, — говорит Сергей Гнеднев. — Сделать это можно в гражданском порядке, обратившись в суд с иском об аннулировании сделки.
Такая же схема действует и в отношении договоров на получение кредита. Но в Воронежской области в судебной практике пока нет случаев, когда бы потерпевшему удалось освободиться от кредитных обязательств, оформленных под влиянием мошенников.
Теоретически можно вернуть деньги и в том случае, если они были переведены другим владельцам банковских карт. В нескольких регионах уже есть подобные судебные прецеденты.
— Владелец такой карты, конечно, может сказать, что потерял ее, и ничего ему по закону не будет, — говорит Гнеднев. — Но в ряде случаев в судах удалось взыскать потерянную сумму, доказав, что владелец утерянной карты был обязан сообщить об этом в банк. Сейчас мы тоже будем активно внедрять эту практику.