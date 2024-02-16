СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Белгороду

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. «Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка», — сообщили в СК.