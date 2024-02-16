СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Белгороду

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ квалифицировал как теракт обстрел ВСУ Белгорода. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.
«Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказали в ведомстве.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. «Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка», — сообщили в СК.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета.