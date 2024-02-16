В Самарской области возбудили уголовное дело из-за нападения собак

В городе Сызрань Самарской области опубликовали информацию о нападении бродячих собак. Животные покусали местную жительницу 15 февраля.
По информации СУ СК России по Самарской области, правоохранители провели мониторинг записей в социальных сетях и обнаружили жалобу на бродячих животных. В результате нападения собак пострадала горожанка. Ей причинили телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Сотрудники ведомства проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, которые отвечают за обращение с бездомными собаками.