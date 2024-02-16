Новосибирец получил 4 года тюрьмы за выпрыгнувшего из машины таксиста

«Таксист сам пересел на заднее сидение, его никто не связывал, ножом ему никто не угрожал, ножа у меня вообще не было, — давал в суде показания Алексей Л. — Я проверил, заряжен ли электрошокер, а потом убрал его в карман. Машину я пообещал отдать водителю и доплатить за поездку после того, как переедем коммунальный мост. Пока стояли в пробке на мосту, потерпевший, видимо, испугался, выскочил и убежал».