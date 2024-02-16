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Новосибирец получил 4 года тюрьмы за выпрыгнувшего из машины таксиста

В Новосибирском областном суде рассмотрели жалобу безработного, которого отправили в колонию строгого режима за нападение на таксиста. 31-летний Алексей Л. пытался доказать в суде, что сговора с напарником у пассажира не было, а водитель сам выпрыгнул из машины.
Источник: Агентство «Москва»

Алексей Л. и Александр Б. 7 ноября 2021 года изрядно выпивали в гостях на улице Объединения около пяти вечера и вызвали такси, чтобы уехать на Первомайку. На заказ приехал таксист на автомобиле «Фольксваген Поло».

По дороге выпившие товарищи решили угнать иномарку и напали на таксиста. Алексею нужно было включить электрошокер и приставить нож к шее водителя. Александр Б. в это время должен был связать руки таксиста, а после его тело должны были переложить на заднее сидение машины. Осуществлять свой замысел напарники начали в центре Новосибирска — у дома № 44 на улице Гоголя.

"Подавив волю потерпевшего к возможному сопротивлению, Алексей Л. пересел на водительское сидение, и Алексей Л. и Александр Б., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерное завладение без цели хищения автомобилем, действуя согласованно, продолжали высказывать в адрес таксиста угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья, продолжили движение на указанном автомобиле по проезжей части улицы Ипподромской, — говорится в приговоре Центрального районного суда.

— Автомобиль остановился на запрещающем сигнале светофора, и таксист покинул салон машины".

Сами подсудимые объясняли, что в тот день вечером были трезвыми, вызвали такси, чтобы съездить за инструментом. В районе станции метро «Речной вокзал» выяснилось, что таксист везёт их не туда, за изменение точки доставки водитель потребовал доплаты, поэтому начался конфликт.

«Таксист сам пересел на заднее сидение, его никто не связывал, ножом ему никто не угрожал, ножа у меня вообще не было, — давал в суде показания Алексей Л. — Я проверил, заряжен ли электрошокер, а потом убрал его в карман. Машину я пообещал отдать водителю и доплатить за поездку после того, как переедем коммунальный мост. Пока стояли в пробке на мосту, потерпевший, видимо, испугался, выскочил и убежал».

Как объясняют подсудимые, спор начался из-за 66 рублей — такую доплату обозначил таксист за изменение адреса конечной точки. В итоге «Фольксваген Поло» пассажиры вернули владельцу в целости и сохранности, а сами стали фигурантами уголовного дела об угоне.

"Суд приговорил Александра Андреевича Б. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 166 частью 4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сказано в приговоре Центрального районного суда.

— Алексея Витальевича Л. признать виновным в совершении преступления (аналогичная статья) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 4 года в колонии строгого режима".

Напарникам вменили действие «группой лиц», однако Алексей Л. не согласился с квалификацией и подал апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд.

«Доводы стороны защиты об исключении квалифицирующего признака группой лиц по предварительному сговору апелляционной инстанцией отклонен, в части квалификации и меры наказания приговор оставлен без изменения», — сообщил Сиб.фм прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Богер.

Напомним, это не первое уголовное дело об угоне после ссоры с водителем такси, которое рассмотрел Центральный районный суд. Летом 2022 года эта же инстанция приговорила пассажира «Яндекс. Такси», который подрался с водителем, угнал его автомобиль и попал в ДТП. Правда, угонщик получил условный срок.