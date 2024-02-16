Новосибирец получил 4 года тюрьмы за выпрыгнувшего из машины таксиста

Алексей Л. и Александр Б. 7 ноября 2021 года изрядно выпивали в гостях на улице Объединения около пяти вечера и вызвали такси, чтобы уехать на Первомайку. На заказ приехал таксист на автомобиле «Фольксваген Поло».
По дороге выпившие товарищи решили угнать иномарку и напали на таксиста. Алексею нужно было включить электрошокер и приставить нож к шее водителя. Александр Б. в это время должен был связать руки таксиста, а после его тело должны были переложить на заднее сидение машины. Осуществлять свой замысел напарники начали в центре Новосибирска — у дома № 44 на улице Гоголя.
"Подавив волю потерпевшего к возможному сопротивлению, Алексей Л. пересел на водительское сидение, и Алексей Л. и Александр Б., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерное завладение без цели хищения автомобилем, действуя согласованно, продолжали высказывать в адрес таксиста угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья, продолжили движение на указанном автомобиле по проезжей части улицы Ипподромской, — говорится в приговоре Центрального районного суда.
— Автомобиль остановился на запрещающем сигнале светофора, и таксист покинул салон машины".
«Таксист сам пересел на заднее сидение, его никто не связывал, ножом ему никто не угрожал, ножа у меня вообще не было, — давал в суде показания Алексей Л. — Я проверил, заряжен ли электрошокер, а потом убрал его в карман. Машину я пообещал отдать водителю и доплатить за поездку после того, как переедем коммунальный мост. Пока стояли в пробке на мосту, потерпевший, видимо, испугался, выскочил и убежал».
Как объясняют подсудимые, спор начался из-за 66 рублей — такую доплату обозначил таксист за изменение адреса конечной точки. В итоге «Фольксваген Поло» пассажиры вернули владельцу в целости и сохранности, а сами стали фигурантами уголовного дела об угоне.
"Суд приговорил Александра Андреевича Б. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 166 частью 4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сказано в приговоре Центрального районного суда.
— Алексея Витальевича Л. признать виновным в совершении преступления (аналогичная статья) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 4 года в колонии строгого режима".
«Доводы стороны защиты об исключении квалифицирующего признака группой лиц по предварительному сговору апелляционной инстанцией отклонен, в части квалификации и меры наказания приговор оставлен без изменения», — сообщил Сиб.фм прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Богер.
Напомним, это не первое уголовное дело об угоне после ссоры с водителем такси, которое рассмотрел Центральный районный суд. Летом 2022 года эта же инстанция приговорила пассажира «Яндекс. Такси», который подрался с водителем, угнал его автомобиль и попал в ДТП. Правда, угонщик получил условный срок.