Щекотавшую «Родину-мать» блогершу оставили в СИЗО

«Суд оставил в СИЗО блогера Алену Агафонову, подозреваемую в осквернении символов воинской славы России», — следует из данных суда.
Резонансный видеоролик, из-за которого девушке вменили статью, получил хождение в соцсетях в конце лета, но все это время девушку не могли найти: по адресу прописки не появлялась. Позже она рассказала, что чаще бывает в Москве, а вообще отдыхала на Шри-Ланке.
Ее задержали в аэропорту по прилету, так как она была в розыске. Девушка настаивает, что скрываться не собиралась и не собирается, а об уголовном деле не знала ничего. Но суд ей не поверил.
Ранее сообщалось, что блогерам не дает покоя «Родина-мать»: если девушка фривольно заигрывала с монументом своими пальчиками на видео, то недавно нарисовавшийся молодой человек, наоборот, просит прикрыть соски женщины-памятника.