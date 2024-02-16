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Щекотавшую «Родину-мать» блогершу оставили в СИЗО

ВОЛГОГРАД, 16 февраля, ФедералПресс. Волгоградский областной суд подтвердил решение нижестоящей инстанции о заключении под стражу Алены Агафоновой, фигурантки уголовного дела за «щекотание» памятника «Родина-мать»: суд посчитал, что девушка снова может скрыться.

«Суд оставил в СИЗО блогера Алену Агафонову, подозреваемую в осквернении символов воинской славы России», — следует из данных суда.

Резонансный видеоролик, из-за которого девушке вменили статью, получил хождение в соцсетях в конце лета, но все это время девушку не могли найти: по адресу прописки не появлялась. Позже она рассказала, что чаще бывает в Москве, а вообще отдыхала на Шри-Ланке.

Ее задержали в аэропорту по прилету, так как она была в розыске. Девушка настаивает, что скрываться не собиралась и не собирается, а об уголовном деле не знала ничего. Но суд ей не поверил.

Ранее сообщалось, что блогерам не дает покоя «Родина-мать»: если девушка фривольно заигрывала с монументом своими пальчиками на видео, то недавно нарисовавшийся молодой человек, наоборот, просит прикрыть соски женщины-памятника.

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