Тело погибшего 6-летнего Далера Бобиева направят на повторную экспертизу

Следователи проведут повторную экспертизу тела шестилетнего Далера Бобиева, которого нашли в гараже после нескольких дней поисков 29 июня 2023 года. Напомним, в убийстве мальчика обвиняют его опекуна — 33-летнюю Веронику Наумову.
Установить точную причину смерти ребенка не смогли из-за того, что тело сильно разложилось, пока лежало в гараже. По версии следователей, оно пробыло там около полугода.
«Экспертиза необходима для того, чтобы установить причину смерти мальчика. Пока что ни я, ни обвиняемая пока не ознакомлена с назначением экспертизы и с результатами заключения», — прокомментировала Е1 адвокат обвиняемой Елена Хорова.