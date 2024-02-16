Тело погибшего 6-летнего Далера Бобиева направят на повторную экспертизу

«Экспертиза необходима для того, чтобы установить причину смерти мальчика. Пока что ни я, ни обвиняемая пока не ознакомлена с назначением экспертизы и с результатами заключения», — прокомментировала Е1 адвокат обвиняемой Елена Хорова.