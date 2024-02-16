В Красноярске против лидера крупной ОПГ возбудили очередное дело

Напомним, против Малиновского и его банды возбуждены по материалам ФСБ и МВД другие дела, связанные с обвинениями в организации преступного сообщества, в вымогательстве, а также в уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов РФ. По сведениям правоохранителей, более пяти лет назад Малиновский объединил под своим началом свыше 50 человек и добивался доминирующего положения среди других преступных групп.