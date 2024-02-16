В Красноярске против лидера крупной ОПГ возбудили очередное дело

В материалах очередного дела речь идет о вымогательстве денег у предпринимателя, сообщили в региональном управлении СК России. Фигурантами стали лидер группы Ярослав Малиновский и трое его подельников.
По информации сыщиков, весной 2018 года сообщники пригласили бизнесмена в кафе для разговора и потребовали пять миллионов рублей за деятельность, связанную с сетью ломбардов в Красноярске. Предприниматель отказался платить вымогателям, и его избили.
В ведомстве уточнили, что два фигуранта дела объявлены в международный розыск, остальные находятся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний.
Напомним, против Малиновского и его банды возбуждены по материалам ФСБ и МВД другие дела, связанные с обвинениями в организации преступного сообщества, в вымогательстве, а также в уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов РФ. По сведениям правоохранителей, более пяти лет назад Малиновский объединил под своим началом свыше 50 человек и добивался доминирующего положения среди других преступных групп.