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ВСУ признали, что готовятся к «разным сценариям» под Авдеевкой

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинские войска под Авдеевкой готовятся ко всем возможным сценариям, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский, его слова приводит «Украинская правда».

«Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев», — отметил генерал.

Ситуацию в Авдеевке Тарнавский назвал сложной, но контролируемой.

Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.

Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии.

В среду, 14 февраля, представитель группировки «Таврия» Дмитрий Лиховой признал, что ВСУ готовятся к утрате контроля над основной линией снабжения войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование признало «чрезвычайно сложной».

Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.