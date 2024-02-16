ВСУ признали, что готовятся к «разным сценариям» под Авдеевкой

«Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев», — отметил генерал.
Ситуацию в Авдеевке Тарнавский назвал сложной, но контролируемой.
Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.
Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии.
В среду, 14 февраля, представитель группировки «Таврия» Дмитрий Лиховой признал, что ВСУ готовятся к утрате контроля над основной линией снабжения войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование признало «чрезвычайно сложной».
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.