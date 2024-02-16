В Казани попавшую в ДТП машину отбросило на девочку

Вечером 15 февраля в Казани на улице Карла Маркса произошло ДТП с участием двух автомобилей — попавшую в аварию машину отбросило на девочку. О происшествии сообщает городской полк ДПС.
Водитель «КИА РИО» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «Ренж Ровером», за рулем которого находился 58-летний мужчина. От удара «КИА РИО» отбросило на 15-летнюю девочку. Подросток в тот момент переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Момент ДТП попал на видео, его можно посмотреть на нашем канале.
Девочку госпитализировали. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и гематому теменной области. По факту происшествия вынесен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.
Ранее в Казани на Сибирском тракте водитель LADA сбил на «зебре» ребенка.