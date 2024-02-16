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В Екатеринбурге горел магазин «Верный»

Ночью 16 февраля в Екатеринбурге произошел пожар в магазине «Верный», который расположен на улице Жуковского.

Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 2:04. Огонь было локализован в 2:37, а проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 4:06.

В результате пожара на площади в 20 квадратных метров была повреждена готовая продукция на складе на первом этаже. С огнем боролись 21 человек личного состава и 6 единиц техники.

«МК-Урал» ранее писал, что днем 4 февраля в Екатеринбурге произошел пожар в сауне на Сибирском тракте.

Огонь распространился на площади 2 квадратных метров. Была повреждена внутренняя обшивка стен парильного помещения сауны, расположенной на 1-м этаже девятиэтажного жилого дома.

пожары