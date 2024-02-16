В Екатеринбурге горел магазин «Верный»

Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило в 2:04. Огонь было локализован в 2:37, а проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 4:06.
В результате пожара на площади в 20 квадратных метров была повреждена готовая продукция на складе на первом этаже. С огнем боролись 21 человек личного состава и 6 единиц техники.
«МК-Урал» ранее писал, что днем 4 февраля в Екатеринбурге произошел пожар в сауне на Сибирском тракте.
Огонь распространился на площади 2 квадратных метров. Была повреждена внутренняя обшивка стен парильного помещения сауны, расположенной на 1-м этаже девятиэтажного жилого дома.