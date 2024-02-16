9,6 млн рублей перевела хабаровчанка мошенникам-брокерам

В полицию обратилась 38-летняя жительница Кировского района Хабаровска. Со слов потерпевшей, ей на электронную почту пришло сообщение со ссылкой о дополнительном заработке. Далее горожанке позвонил мужчина, который представился работником кредитного учреждения и предложил создать брокерский счет, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
После разговора с незнакомцем заявительнице был назначен персональный трейдер-наставник. Главным условием открытия инвестиционного счета и начала торгов на бирже являлось внесение одного миллиона рублей на свой счет. Хабаровчанка выполнила все по инструкции афериста. В течение месяца она перевела 9 миллионов 600 тысяч рублей. Однако, когда женщина решила вернуть свои вложенные финансы, её брокерский счет оказался заблокирован, а для «разморозки» понадобилась необходимость внесения 22% от суммы.
Полицейские рекомендуют гражданам внимательно относиться к предложениям заработка в сети Интернет!
— Если у Вас нет специализированных знаний в области функционирования рынка покупки-продажи ценных бумаг, валюты, инвестирования, а вам предлагают быстрый и гарантированный доход — это повод насторожиться.
— Прежде, чем перечислять кому-либо ваши деньги, нужно обязательно проверить всю информацию о бирже или виртуальной платформе, изучить отзывы других вкладчиков;
— Будьте бдительны не переводите незнакомым лицам на их банковские счета и номера телефонов крупные суммы денежных средств.
Уважаемые граждане, будьте бдительны! Если вы стали жертвой противоправных действий или мошеннических схем, то незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел или позвоните в полицию по телефону 02 (102 — бесплатный звонок с мобильного телефона).