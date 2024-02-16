9,6 млн рублей перевела хабаровчанка мошенникам-брокерам

После разговора с незнакомцем заявительнице был назначен персональный трейдер-наставник. Главным условием открытия инвестиционного счета и начала торгов на бирже являлось внесение одного миллиона рублей на свой счет. Хабаровчанка выполнила все по инструкции афериста. В течение месяца она перевела 9 миллионов 600 тысяч рублей. Однако, когда женщина решила вернуть свои вложенные финансы, её брокерский счет оказался заблокирован, а для «разморозки» понадобилась необходимость внесения 22% от суммы.