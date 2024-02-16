9 лет проведет в колонии водитель автобуса за убийство на остановке в Хабаровске

В Хабаровске за совершение убийства осужден мужчина, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении 65-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что 8 августа 2023 года, находясь на остановке общественного транспорта «Речной вокзал» в городе Хабаровске, мужчина, являясь водителем пассажирского автобуса, вступил в конфликт с ранее ему знакомым другим водителем автобуса. В ходе конфликта он нанес последнему удары ножом, вследствие чего мужчина скончался на месте происшествия.
По уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных мероприятий, результаты которых подтвердили причастность мужчины к совершению инкриминируемого ему преступления, позволили предъявить ему обвинение и направить уголовное дело в суд.
Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима.