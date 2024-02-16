9 лет проведет в колонии водитель автобуса за убийство на остановке в Хабаровске

Следствием и судом установлено, что 8 августа 2023 года, находясь на остановке общественного транспорта «Речной вокзал» в городе Хабаровске, мужчина, являясь водителем пассажирского автобуса, вступил в конфликт с ранее ему знакомым другим водителем автобуса. В ходе конфликта он нанес последнему удары ножом, вследствие чего мужчина скончался на месте происшествия.