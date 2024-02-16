Женщина довела ребенка до смерти по советам из TikTok

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Суд назначил пять лет лишения свободы жительнице Ивьевского района за истязания малолетнего ребенка, приведшие к его смерти, сообщает БелТА.
Ранее в ходе рассмотрения уголовного дела в суде стало известно, что женщина с марта по сентябрь прошлого года истязала своего собственного сына, которому было полтора года.
Она рассказала, что увидела в TikTok совет, как научить ребенка ходить и ровно стоять. Для этого она прикрутила детскую обувь к полу возле стены и заставляла сына так стоять, а когда он садился, то трясла его.
По ее словам, полуторогодовалый ребенок путал день и ночь, поэтому укладывая его спать, она пеленкой скручивала ему руки, сверху на него клала подушку, а глаза закрывала шапкой. А когда он не хотел есть, обматывала его пеленкой.
В сентябре прошлого года она нашла ребенка дома на полу. Он лежал неестественно и был бледный. Решив, что он подавился игрушкой, шлепала по спине и проводила искусственное дыхание. После этого дыхание вернулась, и женщина поняла, что у него была температура. Она дала ему лекарство, подумав, что у него просто режутся зубы, как это уже было раньше.
После этого решила, что медиков вызывать не нужно и пошла к соседям попросить денег на телефон, чтобы позвонить мужу. Когда вернулась домой, обнаружила ребенка опять без дыхания. В горле у него скопилась мокрота, которая мешала дышать. Для того, чтобы ее убрать, она попыталась использовать дозатор для лекарства.
После чего она опять позвонила мужу и вызвала скорую. В больнице медики нашли у малыша гнойный пахи- и лептоменингит и отек спинного мозга, что и стало причиной смерти.
«Женщина лишена родительских прав в отношении семерых детей. Она была в браке, после проживала с сожителем, от которого были рождены двое детей, в том числе и умерший мальчик. Вину женщина не признала. Женщине было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 154, ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.
В итоге суд Ивьевского района назначил ей наказание в виде штрафа в 150 базовых величин (6000 рублей) и пять лет исправительной колонии общего режима.