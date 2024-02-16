Женщина довела ребенка до смерти по советам из TikTok

В сентябре прошлого года она нашла ребенка дома на полу. Он лежал неестественно и был бледный. Решив, что он подавился игрушкой, шлепала по спине и проводила искусственное дыхание. После этого дыхание вернулась, и женщина поняла, что у него была температура. Она дала ему лекарство, подумав, что у него просто режутся зубы, как это уже было раньше.