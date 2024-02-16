Жителя Братска поместили в реанимацию после нападения бродячих собак

Известно также, что буквально на днях, 13 февраля, в Иркутске на детей напала собака, владельцем которой называют местного жителя. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь. Следователи проводят проверку. Несколькими днями ранее правоохранители допросили сотрудников мэрии Усть-Кута, где свора накинулась на ребенка — возбуждено дело о халатности.