В Волгограде раскрыли дело об убийстве 22-летней давности

Установлено, что в ноябре 2001 года тогда еще несовершеннолетний злоумышленник с товарищами находились на улице Удмуртской в Красноармейском районе, где решили совершить нападение на 44-летнего местного жителя. Они нанесли ему удары руками и ногами по телу и колюще-режущим предметом в область шеи. Мужчина скончался на месте происшествия.