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В Волгограде раскрыли дело об убийстве 22-летней давности

Волгоградец приговорен к 9 годам лишения свободы за разбойное нападение и убийство, совершенные 22 года назад.
Источник: Волгоградская правда

Установлено, что в ноябре 2001 года тогда еще несовершеннолетний злоумышленник с товарищами находились на улице Удмуртской в Красноармейском районе, где решили совершить нападение на 44-летнего местного жителя. Они нанесли ему удары руками и ногами по телу и колюще-режущим предметом в область шеи. Мужчина скончался на месте происшествия.

Фигурант с товарищами похитили денежные средства убитого и скрылись. В том же году установить личности злоумышленников не удалось.

Следователи СКР в результате работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет возобновили следствие по делу и провели дополнительные следственные действия, опросив свидетелей и назначив ряд экспертиз.

Как сообщает СУ СКР по региону, следователи установили всех фигурантов, среди которых и 39-летний волгоградец, который совершил преступление в 17-летнем возрасте. Поиск двух других злоумышленников пока продолжается.

Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

СК