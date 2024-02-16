Жителя Иркутска, грозившего скинуть сына с балкона, снова будут судить

Напомним, по данным следствия, мужчина находился на каркасе балкона квартиры и держал в руках 3-летнего ребенка. Он угрожал сбросить ребенка вниз. До прибытия жены и правоохранителей отказаться от своих намерений его уговаривали соседи по лестничной клетке, а затем и инспектор ПДН, а также психолог МЧС. В итоге малыша освободили через три часа, а иркутянина задержали правоохранители. Позже стало известно, что мужчина уже попадал в поле зрения полиции. Свою вину он признал частично и говорил, что таким поступком хотел привлечь внимание жены. Также известно, что до инцидента в семье были конфликты.