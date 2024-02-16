Жителя Иркутска, грозившего скинуть сына с балкона, снова будут судить

Октябрьский районный суд Иркутска снова будет рассматривать уголовное дело в отношении мужчины, который грозился скинуть сына с балкона 14 этажа многоквартирного дома в 2021 году. Оправдательный приговор в отношении иркутянина был отменен в декабре минувшего года. В ближайшее время фигурант дела вновь предстанет перед судом по обвинению сразу в пяти преступлениях. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку суда.
Напомним, по данным следствия, мужчина находился на каркасе балкона квартиры и держал в руках 3-летнего ребенка. Он угрожал сбросить ребенка вниз. До прибытия жены и правоохранителей отказаться от своих намерений его уговаривали соседи по лестничной клетке, а затем и инспектор ПДН, а также психолог МЧС. В итоге малыша освободили через три часа, а иркутянина задержали правоохранители. Позже стало известно, что мужчина уже попадал в поле зрения полиции. Свою вину он признал частично и говорил, что таким поступком хотел привлечь внимание жены. Также известно, что до инцидента в семье были конфликты.
Затем в августе 2023 года рассмотрение уголовного дела в отношении иркутянина возобновили. Приговор был вынесен в конце сентября того же года, и тогда мужчину снова оправдали по ряду преступлений. Затем прокурор подал жалобу и добился отмены оправдательного приговора.
Уголовное дело на новое рассмотрение поступило в Октябрьский райсуд 19 декабря. Первое заседание должно было состояться 9 февраля, однако его отложили. Теперь суд планирует начать рассмотрение дела 11 марта.