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Жителя Иркутска, грозившего скинуть сына с балкона, снова будут судить

Оправдательный приговор отменили в декабре прошлого года.
Источник: Krasnoyarskmedia

Октябрьский районный суд Иркутска снова будет рассматривать уголовное дело в отношении мужчины, который грозился скинуть сына с балкона 14 этажа многоквартирного дома в 2021 году. Оправдательный приговор в отношении иркутянина был отменен в декабре минувшего года. В ближайшее время фигурант дела вновь предстанет перед судом по обвинению сразу в пяти преступлениях. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку суда.

Напомним, по данным следствия, мужчина находился на каркасе балкона квартиры и держал в руках 3-летнего ребенка. Он угрожал сбросить ребенка вниз. До прибытия жены и правоохранителей отказаться от своих намерений его уговаривали соседи по лестничной клетке, а затем и инспектор ПДН, а также психолог МЧС. В итоге малыша освободили через три часа, а иркутянина задержали правоохранители. Позже стало известно, что мужчина уже попадал в поле зрения полиции. Свою вину он признал частично и говорил, что таким поступком хотел привлечь внимание жены. Также известно, что до инцидента в семье были конфликты.

Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью, в незаконном лишении человека свободы, в угрозе убийством, грабеже с применением насилия и в покушении на убийство малолетнего. Дело рассматривалось с участием присяжных. Они посчитали мужчину виновным в лишении свободы человека и в причинении легкого вреда здоровью и оправдали его по другим преступлениям. Суд назначил подсудимому 1 год 6 месяцев лишения свободы в конце 2022 года. Так как злоумышленник находился под стражей с 13 июля 2021 года по 29 ноября 2022 года, этот срок засчитали в срок ограничения свободы. Таким образом, осужденный был освобожден от отбывания наказания. Позже приговор отменили.

Затем в августе 2023 года рассмотрение уголовного дела в отношении иркутянина возобновили. Приговор был вынесен в конце сентября того же года, и тогда мужчину снова оправдали по ряду преступлений. Затем прокурор подал жалобу и добился отмены оправдательного приговора.

Уголовное дело на новое рассмотрение поступило в Октябрьский райсуд 19 декабря. Первое заседание должно было состояться 9 февраля, однако его отложили. Теперь суд планирует начать рассмотрение дела 11 марта.