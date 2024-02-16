В Нижнем Новгороде начнут штрафовать владельцев авто, мешающих снегоуборочной технике

Несмотря на то, что до конца календарной зимы осталось всего две недели, по прогнозам синоптиков отступать она не собирается, и в ближайшие дни Нижний Новгород вновь накроет снегопад.
Тем временем снегоуборочные работы в городе не останавливаются. Сотрудники домоуправляющих компаний заблаговременно предупреждают жителей о проведении снегоуборочных работ, чтобы они могли убрать свои автомобили, тем самым ускорив очистку своего двора.
Антон — житель Приокского района Нижнего Новгорода:
«У нас здесь во дворе организованно потому, что мы создали в вайбере чат, и друг другу пишем. А так, даже можно пример привести — вон тот дом вообще машины почти не убирает».
По словам самих дорожников, припаркованные автомобили значительно замедляют их работу. Объёмы снега, которые можно было бы вывести с незаставленной машинами территории за считанное время, приходится убирать намного дольше, в том числе и вручную.
Вреж Гаспарян — машинист экскаватора-погрузчика:
«Приходится их объезжать, вручную что-то дочищать. И самосвалам тоже тяжело подъезжать и уезжать».
Теперь инспекторы Административно-технической инспекции города Нижнего Новгорода могут фиксировать транспортные средства, которые мешают уборке. Затем запрос с приложенными фотоматериалами направляется в ГИБДД, и после этого принимается решение о штрафных санкциях для автомобилистов. Об этом автовладельцы смогут узнать через портал «Госуслуги».
Один из первых таких рейдов прошел на проспекте Гагарина.
Оксана Широкова — заместитель начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода:
«Нарушителям грозит штраф: на физические лица в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на юридические лица от 50 до 100 тысяч рублей. По поручению главы города мы эти рейды будем проводить в ежедневном порядке по всем районам города».
Срок привлечения к административной ответственности с момента фиксации и до вынесения постановления составляет 60 суток. В течение этого периода выясняется, была ли вина со стороны водителя автомобиля, мешавшего уборке снега.