В Красноярском крае микроавтобус съехал в кювет, пострадали два пассажира

Предварительно установлено, что утром 15 февраля на 56-м километре автодороги Богучаны — Кодинск 49-летний водитель микроавтобуса Hyundai не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне находилось пять пассажиров. Двое пострадали. Женщины в возрасте 70 лет и 31 года получили травмы и были госпитализированы в Богучанскую районную больницу.