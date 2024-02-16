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В Красноярском крае микроавтобус съехал в кювет, пострадали два пассажира

ДТП произошло в Богучанском районе.
Источник: УГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярском крае в ДТП с микроавтобусом пострадали два пассажира. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Предварительно установлено, что утром 15 февраля на 56-м километре автодороги Богучаны — Кодинск 49-летний водитель микроавтобуса Hyundai не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне находилось пять пассажиров. Двое пострадали. Женщины в возрасте 70 лет и 31 года получили травмы и были госпитализированы в Богучанскую районную больницу.

Известно, что у водителя не было документов, позволяющих осуществлять деятельность по перевозке пассажиров.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае из-за наледи на дороге автобус потерял управление и съехал в кювет. В салоне находились десять пассажиров.