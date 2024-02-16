В Татарстане поймали мужчину, выстрелившего в полицейских и устроившего поджог

Увидев сотрудников полиции, мужчина начал вести себя неадекватно и агрессивно, высказывая угрозы в адрес правоохранителей. Затем он произвел в их направлении выстрел из неустановленного оружия и попытался скрыться, перед этим совершив поджог своей комнаты.