Водитель доставки сбил 9-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Минске

В Минске легковая машина сбила 9-летнюю школьницу на пешеходном переходе, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла 15 февраля на улице Петра Глебки. Несовершеннолетняя переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. И когда одно авто остановилось, чтобы пропустить пешеходов, 20-летний водитель «Лады» продолжил движение и совершил наезд.
Известно, что школьница переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобиля доставки вместе с матерью. Девочку госпитализировали для обследования.