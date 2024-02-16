Водитель доставки сбил 9-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Минске

Авария произошла 15 февраля на улице Петра Глебки. Несовершеннолетняя переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. И когда одно авто остановилось, чтобы пропустить пешеходов, 20-летний водитель «Лады» продолжил движение и совершил наезд.