Блэкаут в Семее: Минэнерго озвучило причины

Также, как отмечали жители города, не было холодной воды.
В пресс-службе Министерства энергетики подтвердили возникшие проблемы.
«В 13:30 вследствие отключения по сетям АО “KEGOC” произошло ограничения потребителей в Семее».
Также сказано, что через 15 минут электроснабжение восстановили.
В акимате Семея добавили, что в настоящее время работают аварийные бригады.
«Причины отключения выясняются».
Неделю назад, 9 февраля 2024 года, похожая ситуация произошла в Алматы.
Тогда в Алмалинском районе города примерно в 12:20 частично отключили свет.