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Блэкаут в Семее: Минэнерго озвучило причины

В обед 16 февраля 2024 года практически во всех районах Семея отключился свет, сообщает Zakon.kz.
Источник: Reuters

Также, как отмечали жители города, не было холодной воды.

В пресс-службе Министерства энергетики подтвердили возникшие проблемы.

«В 13:30 вследствие отключения по сетям АО “KEGOC” произошло ограничения потребителей в Семее».

Пресс-служба МЭ РК

Также сказано, что через 15 минут электроснабжение восстановили.

В акимате Семея добавили, что в настоящее время работают аварийные бригады.

«Причины отключения выясняются».

Пресс-служба акимата Семея

Неделю назад, 9 февраля 2024 года, похожая ситуация произошла в Алматы.

Тогда в Алмалинском районе города примерно в 12:20 частично отключили свет.

энергетика