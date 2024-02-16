В Молдове мошенники придумали новый способ обмана: На поддельных сайтах «продают билеты» на культурные мероприятия

Мошенники придумали новый способ обмана: на поддельных сайтах «продают билеты» на культурные мероприятия.
Полиция предупреждает граждан о новом виде мошенничества в онлайн-пространстве. Речь идёт о продаже билетов на культурные мероприятия: спектакли, концерты, фестивали, кино
По данным полиции, мошенники создают фальшивые сайты, на которых якобы можно приобрести билеты на различные мероприятия, но на самом деле это фишинговые страницы. После ввода данных банковской карты они становятся доступными преступникам.
На данный момент Центр по борьбе с киберпреступлениями зафиксировал три случая такого типа. Полиция просит граждан быть осторожными, не сообщать никому данные банковской карты и посещать только те сайты, с которыми они раньше взаимодействовали.
Источник: t.me/aifmd.