Бизнесмена из России объявили в розыск в Казахстане: его подозревают в организации убийства

Ранее стало известно, что российского бизнесмена Михаила Сутягинского объявили в розыск в Казахстане. Его данные появились на портале органов правовой статистики и спецучетов. Сообщается, что розыскное дело от 12 февраля было зарегистрировано в Алматы. Инициатор — МВД РК. Корреспонденту NUR.KZ в ДП Алматы сообщили, что в отношении Сутягинского расследуется уголовное дело.