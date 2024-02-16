Бизнесмена из России объявили в розыск в Казахстане: его подозревают в организации убийства

Ранее стало известно, что российского бизнесмена Михаила Сутягинского объявили в розыск в Казахстане. Его данные появились на портале органов правовой статистики и спецучетов. Сообщается, что розыскное дело от 12 февраля было зарегистрировано в Алматы. Инициатор — МВД РК. Корреспонденту NUR.KZ в ДП Алматы сообщили, что в отношении Сутягинского расследуется уголовное дело.
«Департаментом полиции Алматы по факту убийства в марте 2002 года в отношении Сутягинского М. А. расследуется уголовное дело по части 2 статьи 99 УК РК (“Убийство, совершенное из корыстных побуждений”). 30 января фигурант признан в качестве подозреваемого в организации совершения убийства», — сообщили в городском ДП.
В полиции добавили, что в отношении указанного лица судом заочно санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей», заведено розыскное дело. Согласно части 2 статьи 99 УК РК, убийство, совершенное из корыстных побуждений, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.
Добавим, на сайте фонда Росконгресса Михаил Сутягинский значится как председатель совета директоров АО «ГК “Титан”. Родился 1 января 1962 года. В 2007 году был депутатом Законодательного Собрания Омской области. С 2007 по 2011 год — депутат Госдумы, член комитета по экономической политике и предпринимательству.