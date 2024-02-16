Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Жители ряда домов поселка Дербышки временно остались без воды

Причиной стал ремонт аварийного участка водопроводной сети.
Источник: Город Казань.KZN.RU

В ряде домов поселка Дербышки Советского района Казани на время прекратили водоснабжение. Это связано с ремонтом аварийного участка водопроводной сети 1994 года постройки по ул. Халезова.

Как сообщили в МУП «Водоканал», воды нет по следующим адресам:

ул. Главная, 56а, 58а;

ул. Липатова, 13а, 15а, 17а;

ул. Мира, 22, 22а, 24, 25;

ул. Правды, 13, 21а, 136а;

ул. Халезова, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 16.

Над устранением аварии трудятся четыре бригады и 10 единиц спецтехники. Автоцистерны с водой находятся по адресам: ул. Главная, 58а и ул. Правды, 21. Они будут перемещаться по заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843)231−62−60.

ЖКХ