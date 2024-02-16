Жители ряда домов поселка Дербышки временно остались без воды

Над устранением аварии трудятся четыре бригады и 10 единиц спецтехники. Автоцистерны с водой находятся по адресам: ул. Главная, 58а и ул. Правды, 21. Они будут перемещаться по заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843)231−62−60.