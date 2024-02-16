В Новосибирске задержали местных Бонни и Клайда, которые ежедневно грабили магазины

Так, 14 февраля в магазине на улице Вилюйская в Октябрьском районе Новосибирска произошло ограбление: мужчина схватил с витрины две упаковки тортов и, выбежав из магазина, сел в иномарку. Сотрудники службы безопасности попытались преградить ему путь, но он вытащил нож из кармана. По данному факту администрация магазина написала заявление в полицию.