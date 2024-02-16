В Новосибирске задержали местных Бонни и Клайда, которые ежедневно грабили магазины

Как сообщает «Агентство безопасности ГВАРДИЯ» во «ВКонтакте», бойцы ГБР-78 задержали мужчину и женщину, которые ежедневно грабили новосибирские магазины.
Так, 14 февраля в магазине на улице Вилюйская в Октябрьском районе Новосибирска произошло ограбление: мужчина схватил с витрины две упаковки тортов и, выбежав из магазина, сел в иномарку. Сотрудники службы безопасности попытались преградить ему путь, но он вытащил нож из кармана. По данному факту администрация магазина написала заявление в полицию.
15 февраля произошел похожий случай в другом магазине Октябрьского района на улице Высоцкого. В этот раз сотрудники службы безопасности запомнили номер и марку автомобиля, а полицией в городе была объявлена операция «Перехват».
Вечером 15 февраля ГБР проезжала мимо ост. Ласточка, где бойцы заметили, как из «Мария-Ра» на улицу выскочил мужчина с портфелем, а за ним женщина с пакетом.
«Они сели в бордовый “Ниссан” и, резко набрав скорость, помчались по ул. Выборная в сторону ТЭЦ. Гвардейцы тут же связались с полицейским автопатрулем и, сообщив о движущейся машине с преступниками, стали преследовать иномарку. Возле дома 144/1 по ул. Выборная они задержали ее», — пишет пресс-служба.
В машине находились женщина и мужчина (около 35 лет), а также множество бутылок со спиртным, различные продукты питания, которые изъяли сотрудники правоохранительных органов.