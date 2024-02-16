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ФСБ изъяла на Таймыре браконьерскую рыбу на полмиллиарда рублей

Браконьеры выловили на севере Красноярского края тонны рыбы ценных пород, ущерб природе превысил 498 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны.

Незаконную добычу водных обитателей выявили на Таймыре специалисты пограничного управления Федеральной службы безопасности по Западному арктическому району. Изъято более восьми с половиной тонн рыбы, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Правоохранители изъяли у четверых граждан тысячи хариусов, омулей, пелядей; добычей браконьеров стали также муксун, сиг, чир и корюшка.

После предварительного разбирательства рыбаки и причастные к их незаконной деятельности граждане станут фигурантами уголовного дела. Скорее всего, им придется возместить вред, причиненный водным ресурсам страны.