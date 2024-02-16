ФСБ изъяла на Таймыре браконьерскую рыбу на полмиллиарда рублей

Незаконную добычу водных обитателей выявили на Таймыре специалисты пограничного управления Федеральной службы безопасности по Западному арктическому району. Изъято более восьми с половиной тонн рыбы, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.