Метила в горло. Хозяйская собака в Иркутске устроила охоту на детей

В Иркутске сбежавшая от хозяина собака трижды нападала на улице на детей. Двоим мальчикам потребовалась помощь врачей. Подробности в материале irk.aif.ru.
Укусила за лицо
Камера видеонаблюдения на одной из улиц, ведущих к школе № 73 в Иркутске, запечатлела жуткие кадры: на троих возвращающихся с уроков мальчишек набрасывается огромная собака. Повалив одного из детей, пёс стал рвать жертву зубами, прокусил щёку и руку. К счастью, агрессивное животное отогнали прохожие.
В дальнейшем собака напала ещё на двоих детей, в том числе одному ученику начальной школы пришлось накладывать швы на нос. Эта история произошла 13 февраля и быстро разлетелась по социальным сетям. 16-го числа стало известно, что правоохранительные органы начали проверку. «Выяснилось, что собака не бродячая, у неё был хозяин, — рассказали “АиФ-Иркутск” в пресс-службе областной прокуратуры. — Судя по тому, что животное было в ошейнике и с карабином, оно сорвалось с привязи. В понедельник 16 февраля мамы пострадавших детей придут на приём. По результатам проверки будут приняты меры, в том числе при необходимости прокуратура обратится в интересах заявителей в суд».
Полиция дополняет: «владельца собаки опросили и выдали предостережение о недопустимости самовольного выгула пса. Сейчас собака на цепи. Дальнейшие процессуальные действия будут приняты в рамках проводимой проверки».
Бездомные тоже кусаются
В мэрии Иркутска посоветовали в случае, если граждане заметят собаку, которая сорвалась с цепи и бегает по улице без хозяйского пригляда, звонить в службу ветеринарии Иркутской области. Корреспонденту «АиФ» получить комментарий ведомства не удалось.
В пятницу 16 февраля также стало известно о другом громком происшествии — в городе Братске на севере области на 29-летнего мужчину напала стая на сей раз бродячих собак. «Потерпевший находится в реанимации в городской больнице. По фактам нападений как в Иркутске, так и в Братске проводится проверка», — рассказали в Следственном комитете области.