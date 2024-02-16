Метила в горло. Хозяйская собака в Иркутске устроила охоту на детей

В дальнейшем собака напала ещё на двоих детей, в том числе одному ученику начальной школы пришлось накладывать швы на нос. Эта история произошла 13 февраля и быстро разлетелась по социальным сетям. 16-го числа стало известно, что правоохранительные органы начали проверку. «Выяснилось, что собака не бродячая, у неё был хозяин, — рассказали “АиФ-Иркутск” в пресс-службе областной прокуратуры. — Судя по тому, что животное было в ошейнике и с карабином, оно сорвалось с привязи. В понедельник 16 февраля мамы пострадавших детей придут на приём. По результатам проверки будут приняты меры, в том числе при необходимости прокуратура обратится в интересах заявителей в суд».