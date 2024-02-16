Назван топ самых криминальных районов Нижнего Новгорода

В региональном управлении МВД назвали самые криминальные и самые безопасные районы Нижнего Новгорода по итогам 2023 года. Для расчета было взято число преступлений, совершенных на 10 тысяч человек населения.
Всего в прошлом году в столице Приволжья было зарегистрировано 16588 преступлений — это на 7,1% меньше, чем годом ранее.
— Преобладают преступления против собственности, основную часть которых занимают кражи и мошенничества, в том числе совершенные дистанционным способом, — добавили в полиции.
Самым криминальным районом оказался Нижегородский — здесь было совершено почти 174 преступлений на 10 тысяч человек. К слову, именно здесь недавно ограбили подвыпившего нижегородца, приставив к горлу нож прямо на улице. С несчастного сняли даже обувь, а также забрали деньги и гаджеты.
Второе место занял Ленинский район со 153 преступлениями. Приокский район уступил ему лишь немного, заняв третье место со 151 случаем криминала. Четвертое место разделили Советский и Московский районы (чуть более 143 преступлений).
Наименее криминальными стали Канавинский (136,6) и Сормовский (126,0) районы, а самым безопасным, согласно статистике, стал Автозавод — здесь было совершено менее 108 преступлений на 10 тысяч человек. При этом не стоит забывать, что Автозаводский район — самый большой в городе, и на его территории проживает около 300 тысяч человек.
Ранее мы публиковали самые необычные схемы мошенничеств, на которые попадались нижегородцы.