Назван топ самых криминальных районов Нижнего Новгорода

Наименее криминальными стали Канавинский (136,6) и Сормовский (126,0) районы, а самым безопасным, согласно статистике, стал Автозавод — здесь было совершено менее 108 преступлений на 10 тысяч человек. При этом не стоит забывать, что Автозаводский район — самый большой в городе, и на его территории проживает около 300 тысяч человек.