Нижегородцев предупредили о возможных сбоях в работе общественного транспорта

Сбои в работе общественного транспорта ожидаются в Нижнем Новгороде из-за непогоды 16 февраля, сообщается в соцсетях новой маршрутной сети.
По прогнозам синоптиков, снегопад будет идти сегодня в течение всего дня. Вероятность осадков сохранится и в последующие ближайшие дни. Из-за этого возможны задержки в расписании автобусов, троллейбусов и трамваев.
«При снежных метелях опасность заключается в заносах на дорожном полотне. Может происходить снижение видимости на дорогах до 20−50 метров», — говорится в сообщении.
Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что движение трамваев маршрута № 8 приостановлено.