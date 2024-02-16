Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Нижегородцев предупредили о возможных сбоях в работе общественного транспорта

Возможны задержки в расписании автобусов, троллейбусов и трамваев.
Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 50% 755 мм рт. ст. +7°
Источник: Нижегородская правда

Сбои в работе общественного транспорта ожидаются в Нижнем Новгороде из-за непогоды 16 февраля, сообщается в соцсетях новой маршрутной сети.

По прогнозам синоптиков, снегопад будет идти сегодня в течение всего дня. Вероятность осадков сохранится и в последующие ближайшие дни. Из-за этого возможны задержки в расписании автобусов, троллейбусов и трамваев.

«При снежных метелях опасность заключается в заносах на дорожном полотне. Может происходить снижение видимости на дорогах до 20−50 метров», — говорится в сообщении.

Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что движение трамваев маршрута № 8 приостановлено.