В Кстове конфликт в маршрутке обернулся поножовщиной

Подозреваемый в нанесении ножевых ранений мужчине в общественном транспорте задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии в городе Кстово. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Нижегородской области.
В маршрутке между двумя мужчинами возник словесный конфликт. 33-летний местный житель достал нож и несколько раз ударил им оппонента.
Агрессор скрылся, но был задержан. Он признался в содеянном.
Подозреваемый передан в дежурную часть районного отдела полиции.
Напомним, житель Выксы, ударивший подростка ножом, предстанет перед судом.