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В Кстове конфликт в маршрутке обернулся поножовщиной

Злоумышленника удалось задержать.
Источник: Время

Подозреваемый в нанесении ножевых ранений мужчине в общественном транспорте задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии в городе Кстово. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Нижегородской области.

В маршрутке между двумя мужчинами возник словесный конфликт. 33-летний местный житель достал нож и несколько раз ударил им оппонента.

Агрессор скрылся, но был задержан. Он признался в содеянном.

Подозреваемый передан в дежурную часть районного отдела полиции.

Напомним, житель Выксы, ударивший подростка ножом, предстанет перед судом.