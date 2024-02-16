Прокуратура предъявила иск на 15 млн рублей к бывшему вице-мэру Воронежа Марине Плиевой

В августе 2021 года бывшая вице-мэр Воронежа продала долю в уставном капитале за 15 млн рублей. Деньги были зачислены на банковский счет, который фактически был в ее пользовании. В декларациях Марина Плиева не отражала сведения о своем участии в управлении компанией, чтобы избежать проверок, предусмотренных антикоррупционным законодательством.