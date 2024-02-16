Прокуратура предъявила иск на 15 млн рублей к бывшему вице-мэру Воронежа Марине Плиевой

Прокурор Воронежа предъявил иск о взыскании 15 млн рублей к бывшему заместителю главы администрации — полномочному представителю главы городского округа в городской думе Марине Плиевой. Законность получения этих денег не подтверждена. Проверка установила, что Марина Плиева нарушила запрет на занятие предпринимательской деятельностью. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в пятницу, 16 февраля.
Установлено, что в 2005 году Марина Плиева от имени близкого родственника подготовила документы и подала их в налоговый орган для регистрации юридического лица. Впоследствии она фактически руководила деятельностью созданной фирмы, так как имела в составе органов управления компании свое доверенное лицо.
Позднее Плиева переоформила долю в уставном капитале организации на свою мать, но по-прежнему продолжала управлять фирмой: принимала решения на собраниях, занималась распределением прибыли.
В августе 2021 года бывшая вице-мэр Воронежа продала долю в уставном капитале за 15 млн рублей. Деньги были зачислены на банковский счет, который фактически был в ее пользовании. В декларациях Марина Плиева не отражала сведения о своем участии в управлении компанией, чтобы избежать проверок, предусмотренных антикоррупционным законодательством.
Уголовное дело в отношении Плиевой возбудили по ст. 289 УК РФ (учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме).
Однако затем дело было прекращено, как указали в прокуратуре, — по нереабилитирующим основаниям.
Как сообщало РИА «Воронеж», свою должность Марина Плиева покинула в апреле 2023 года. Как заявили в мэрии, сделала она это по собственному желанию в связи с состоянием здоровья близкого родственника. На различных должностях в городской администрации муниципальная служащая работала с июля 2004-го.