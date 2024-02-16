Расчет РСЗО Vampire, обстрелявший Белгород, вычислили в районе Липцов

Первым об обнаружении в ходе разведки военнослужащими группировки прикрытия государственной границы РСЗО Vampire, который наносил удар по Белгороду, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, по его данным, по РСЗО был нанесен ракетный удар.