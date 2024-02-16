Расчет РСЗО Vampire, обстрелявший Белгород, вычислили в районе Липцов

ТАСС, 16 февраля. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, обстрелявший Белгород накануне, вычислен в районе населенного пункта Липцы Харьковской области, откуда ранее был сбит Ил-76 с украинскими пленными. Ведется работа по его уничтожению, сообщили ТАСС в силовых структурах.
«Расчет РСЗО Vampire, обстрелявший Белгород накануне, вычислен российскими военными в районе Липцов, ведется работа по его уничтожению. Она обязательно будет доведена до конца», — сказал собеседник агентства.
Первым об обнаружении в ходе разведки военнослужащими группировки прикрытия государственной границы РСЗО Vampire, который наносил удар по Белгороду, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, по его данным, по РСЗО был нанесен ракетный удар.