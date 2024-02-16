Гора: число тяжких преступлений увеличилось в Беларуси в 2023 году

«Во взаимодействии с МВД мы пресекли трех крупнейших скам-групп. Это люди, которые за три года совершили более 20 тысяч хищений с карточек белорусов. Пресекли деятельность крупнейшего криптообменника с годовым оборотом порядка 40 миллионов долларов», — добавил он.