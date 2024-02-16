Гора: число тяжких преступлений увеличилось в Беларуси в 2023 году

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Число тяжких и особо тяжких преступлений выросло в Беларуси в минувшем году, при этом общий уровень преступности в стране падает, заявил журналистам в пятницу председатель Следственного комитета Дмитрий Гора перед расширенным заседанием коллегии СК.
Гора отметил, что в целом наблюдается ежегодное снижение общего уровня преступности, в том числе по сравнению с 2022 годом. Председатель СК связывает это с позитивными изменениями, которые происходят в обществе, и слаженной работе правоохранителей.
«Наряду с общим снижением уровня преступности мы наблюдаем рост тяжких и особо тяжких преступлений. Речь идет не о насильственных преступлениях, в большей части, за счет повышения уровня киберпреступности. Если в 2022 году уровень киберпреступности в общей структуре составлял 16,5%, в 2023-м — 21,5%», — сказал Гора.
В основном, по его словам, речь идет о хищениях путем модификации компьютерной информации, мошенничестве в интернете.
Глава СК подчеркнул, что задача комитета — обращать внимание на эту категорию преступлений, проводить их профилактику и бороться с ними.
Успехи есть
Гора обратил внимание, что у следователей есть определенные успехи в борьбе с киберпреступностью.
«Во взаимодействии с МВД мы пресекли трех крупнейших скам-групп. Это люди, которые за три года совершили более 20 тысяч хищений с карточек белорусов. Пресекли деятельность крупнейшего криптообменника с годовым оборотом порядка 40 миллионов долларов», — добавил он.
По словам руководителя СК, идет работа и по другим направлениям, в том числе вместе с российскими коллегами. Он также уточнил, что в основном против белорусов злоумышленники работают из-за рубежа.
«Мы этих людей видим, в том числе тех, которые осуществляют преступную деятельность с территории Украины. Мы этому противостоим и будем бороться дальше», — подчеркнул Гора.
Работать с Западом не получается
Руководитель СК отметил, что взаимодействие правоохранителей в основном идет со странами СНГ.
«К сожалению, работы конструктивной с западными странами не получается. Хотя оттуда тоже работают преступники в ущерб нашим гражданам», — сказал он.