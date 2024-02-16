В Севастополе задержали похищенную на Карибских островах яхту

«Яхта была задержана. Экспертиза установила, что она имеет два идентификационных номера, один из которых нанесен кустарным способом и является поддельным. Кроме того, судно не было задекларировано и имеет статус иностранного товара. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 8 млн рублей. Иностранная фирма, собственник транспортного средства, подтвердила информацию о его хищении. Главарь преступной банды находится в международном розыске», — уточнили в таможне.