В Севастополе задержали похищенную на Карибских островах яхту

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе задержана яхта, которую в 2019 году похитила на Карибских островах группа россиян. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольской таможни.
«Туристы из России отдыхали на островах Антигуа и Барбуда, где взяли напрокат у иностранной чартерной компании парусно-моторную яхту стоимостью 30 миллионов рублей. Они перегнали судно на родину, зарегистрировав его по поддельным документам», — сказано в сообщении.
После подозреваемые организовали бизнес: они стали сдавать яхту в аренду для морских прогулок по российскому и турецкому побережью Черного моря. Там транспортное средство и попало в поле зрения оперативников Севастопольской таможни.
«Яхта была задержана. Экспертиза установила, что она имеет два идентификационных номера, один из которых нанесен кустарным способом и является поддельным. Кроме того, судно не было задекларировано и имеет статус иностранного товара. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 8 млн рублей. Иностранная фирма, собственник транспортного средства, подтвердила информацию о его хищении. Главарь преступной банды находится в международном розыске», — уточнили в таможне.
Против россиян возбуждено два уголовных дела об уклонении от уплаты таможенных платежей и о легализации имущества, приобретенного преступным путем. На данный момент расследование продолжается.