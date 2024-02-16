В Волгограде задержали 5 мошенников-вымогателей с сайтов знакомств

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД РФ по Волгограду вместе с коллегами из отдела полиции № 2 накануне задержали подозреваемых. Это были 5 волгоградцев, двоим из которых было 18 лет, двоим — 17 лет, а одному — 20. Все подозреваемые сознались в содеянном. К январскому преступлению причастны трое из фигурантов.