В Волгограде задержали 5 мошенников-вымогателей с сайтов знакомств

Мужчина сообщил, что он хотел познакомиться с девушкой на сайте знакомств. Волгоградец откликнулся на объявление, завязалась переписка. Потом было назначено свидание.
Но вместо девушки на улице парня ждали пятеро неизвестных мужчин в черных масках. Они представились сотрудниками правоохранительных органов. За 920 тыс. руб. незнакомцы предложили урегулировать вопрос о непривлечении молодого человека к уголовной ответственности — якобы парень совращал в ходе переписки несовершеннолетнюю. Молодой человек передал злоумышленникам 120 тыс. руб..
Другое заявление поступило от 24-летнего волгоградца в январе. Под таким же предлогом неизвестные похитили у него 140 тыс. руб.
Сотрудники уголовного розыска Управления МВД РФ по Волгограду вместе с коллегами из отдела полиции № 2 накануне задержали подозреваемых. Это были 5 волгоградцев, двоим из которых было 18 лет, двоим — 17 лет, а одному — 20. Все подозреваемые сознались в содеянном. К январскому преступлению причастны трое из фигурантов.
Задержанные размещали скачанные из Интернета фото девушек на сайте знакомств, от их имени вступали в переписку и назначали встречи. На свидании представлялись сотрудниками правоохранительных органов и говорили, что девушки по переписке являются несовершеннолетними.
При обыске полицейскими были изъяты 120 тыс. руб., пневматический пистолет, балаклавы, бейсбольная бита.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, двоим подозреваемым была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а троим — подписки о невыезде и надлежащем поведении.