Убийство детей в Орше: соседи рассказали о том, что случилось в семье

«Сожитель Алены пил страшно, когда его не было дома, в семье было более-менее спокойно, но когда он возвращался, начинался полный бардак. Он несколько раз спал у нас на площадке на коврике под дверьми, мы его и сдали в ЛТП, потому что жизни не давал уже», — сообщила соседка Алены по площадке.