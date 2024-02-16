Убийство детей в Орше: соседи рассказали о том, что случилось в семье

Трагедия, произошедшая в Орше, унесла жизни четверых детей, следствие подозревает в совершении убийства 36-летнюю мать. Sputnik пообщался с соседями семьи и узнал, что происходило в семье, и возможно ли было предотвратить трагедию.
Вечером 14 февраля в одном из многоквартирных домов Орши были обнаружены тела четырех детей в возрасте от одного года до восьми лет со следами удушения. Мать малышей задержали по подозрению в убийстве. Еще двоих детей спасло то, что они в это время были у бабушки.
Соседи женщины рассказали, что периодически видели ее, как она выходила гулять со своими детьми, но не во двор, как все жители дома. Также, по словам соседей, женщина обычно выглядела замкнутой.
«Детей Алена (имя подозреваемой в убийстве изменено — Sputnik), вроде, любила, гуляла с ними не у нас во дворе, а куда-то их выводила. Я ее никогда не видела выпившей, но она была замкнутая и неразговорчивая», — рассказала жительница соседнего подъезда.
Семья получила трехкомнатную социальную квартиру в сентябре 2017 года в новостройке в одном из новых районов Орши.
«Сожитель Алены пил страшно, когда его не было дома, в семье было более-менее спокойно, но когда он возвращался, начинался полный бардак. Он несколько раз спал у нас на площадке на коврике под дверьми, мы его и сдали в ЛТП, потому что жизни не давал уже», — сообщила соседка Алены по площадке.
Антисанитария и «странное поведение»
По словам собеседницы, семья Алены находилась на учете как находящаяся в социально опасном положении (СОП), к ним периодически приходили социальные работники и милиция с проверками.
«В ноябре классный руководитель одного из детей женщины вызывал к ним милицию», — добавила соседка.
По ее словам, примерно год назад у Алены начались изменения в поведении. Что именно изменилось — собеседница объяснить не смогла.
«Я не психолог, но понять, что у человека, что-то не то творится с головой, определить могу», — добавила женщина.
По ее словам, семья Алены была неблагополучной.
«У них была жуткая антисанитария дома, детям откровенно говоря, не на чем было спать, мы отдавали свою старую мебель, постельное белье. Не понимаю, куда уходили деньги, учитывая, что она была непьющая», — рассказала соседка.
Она отметила, что у оршанки трое младших детей были от последнего сожителя.
«Я одного не понимаю, у нас же так следят за многодетными семьями, почему здесь не забрали детей из семьи раньше, ведь все предпосылки для этого были» — сказала женщина.
В Управлении образования Оршанского райисполкома корреспонденту Sputnik сообщили, что не будут комментировать ситуацию в связи со следственными действиями. По этой же причине от комментариев воздержались и в социально-педагогическом центре Оршанского района.
Дело передано Генпрокуратуре
По факту убийства Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних) Уголовного кодекса. Позже дело к производству приняла Генпрокуратура.
Как отметили в Генпрокуратуре, дети воспитывались в неполной многодетной семье, отцы у них были разные. В отношении семьи трижды проводились социальные расследования. Находящимися в СОП дети были признаны в январе этого года.
Начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси Валерий Толкачев сообщил, что в доме систематически отсутствовала еда, отцы детей не проживали с ними и вели асоциальный образ жизни.
Помимо обстоятельств преступления, как отметил Толкачев, правовая оценка будет дана и действиям всех компетентных служб в части защиты прав и законных интересов детей в данной семье.