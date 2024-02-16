14 мигрантов задержаны в области Жетысу

На одном из строительных объектов в селе Акши Алакольского района задержали группу из 14 граждан соседнего государства.
Выяснилось, что все они являются гражданами Республики Туркменистан. Какого-либо разрешения на осуществление трудовой деятельности никто из иностранцев предоставить не смог.
Все прибыли на территорию Казахстана по гостевой визе, но занимались строительством зоны отдыха в селе Акши.
— Нарушители миграционного законодательства привлечены к ответственности в виде штрафа и административного ареста. Принимаются меры в отношении работодателя, который не обеспечил законность пребывания иностранцев в РК, — сообщил начальник управления миграционной службы ДП Ерлан Раимбеков. Только за 2023 год по линии миграционного законодательства в регионе привлекли к ответственности 5380 человек. Из общего числа нарушителей — 1749 иностранных граждан и 3631 казахстанец.