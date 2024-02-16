Замакима оштрафовали в Акмолинской области

Заместителя акима Косшы оштрафовали на 370 тысяч тенге за несвоевременный ответ на представление прокурора по нарушениям бюджетного законодательства и не уведомление прокурора о времени и месте его рассмотрения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.